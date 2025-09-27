Генштаб ЗСУ: за добу Росія втратила ще 970 військових, танк і майже 40 артсистем

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 107 400 своїх військових, зокрема 970 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 27 вересня оприлюднив український Генштаб.

Крім того, у командуванні ЗСУ повідомили про такі втрати у російській військовій техніці:

танків – 11 204 (+1 одиниця за минулу добу)

бойових броньованих машин – 23 288 (+1)

артилерійських систем – 33 186 (+39)

РСЗВ – 1502 (+1)

засобів ППО – 1223 (+1)

літаків – 427

гелікоптерів – 345

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63 931 (+362)

крилатих ракет – 3747

кораблів/катерів – 28

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 62 909 (+91)

спеціальної техніки – 3977 (+2)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.