Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб ЗСУ: за добу Росія втратила ще 970 військових, танк і майже 40 артсистем

Знищені російські танки поблизу Богородичного на Донеччині, архівне фото
Знищені російські танки поблизу Богородичного на Донеччині, архівне фото

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 107 400 своїх військових, зокрема 970 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 27 вересня оприлюднив український Генштаб.

Крім того, у командуванні ЗСУ повідомили про такі втрати у російській військовій техніці:

  • танків – 11 204 (+1 одиниця за минулу добу)
  • бойових броньованих машин – 23 288 (+1)
  • артилерійських систем – 33 186 (+39)
  • РСЗВ – 1502 (+1)
  • засобів ППО – 1223 (+1)
  • літаків – 427
  • гелікоптерів – 345
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63 931 (+362)
  • крилатих ракет – 3747
  • кораблів/катерів – 28
  • підводних човнів – 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 62 909 (+91)
  • спеціальної техніки – 3977 (+2)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG