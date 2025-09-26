На фронті відбулося 160 боїв за добу – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 26 вересня на фронті відбулося 160 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Загарбники завдали одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 101 керовану авіабомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2000 дронів-камікадзе та здійснили 3277 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Понад чверть боїв зафіксовано на Покровському напрямку в Донецькій області.

«Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Володимирівка, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Читайте також: Сирський оцінив чисельність наступального угруповання армії Росії

За словами президента Володимира Зеленського, на ранок 26 вересня українські війська звільнили 168,8 квадратних кілометрів території на Добропільському напрямку, ще 187,7 квадратних кілометрів зачистили.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

31 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».