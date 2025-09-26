Зеленський після наради із Сирським повідомив про «інциденти з дронами» на кордоні з Угорщиною

Президент Володимир Зеленський провів нараду за участі військового командування, міністра оборони та профільного заступника керівника Офісу президента Павла Паліси – про це він повідомив 26 вересня.

На нараді були доповіді щодо ключових напрямків фронту та ситуації в прикордонних районах, зазначив він:

«Особлива увага – Добропільській контрнаступальній операції. Станом на сьогоднішній ранок від початку операції вже звільнено 168,8 кілометрів квадратних території та ще 187,7 кілометрів квадратних зачищені від російських диверсійних груп. Загальні втрати росіян тільки в межах цієї нашої операції вже майже 3 тисячі осіб, і більшість – це безповоротні втрати. Триває й поповнення обмінного фонду для України. Дякую всім нашим підрозділам, які залучені до проведення операції».

Крім того, на нараді лунали доповіді щодо ситуації в Купʼянську та на навколишніх територіях, учасники обговорили дії на Харківщині та Донеччині загалом, заявив Зеленський.

Він також згадав про збиття російського винищувача Су-34 на Запоріжжі, зазначивши, що цей літак «разом з іншими застосовували росіяни для ударів авіабомбами по Запоріжжю, по інших наших містах і селах».

За його словами, Україна працює з партнерами для додаткового зміцнення протиповітряної оборони.

Президент додав, що головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський доповів щодо нещодавніх «інцидентів з дронами» на українсько-угорському кордоні.

«Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту», – повідомив він.

Угорська сторона наразі не коментувала цю заяву.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуація на фронті залишається складною, водночас Сили оборони мають «певні успіхни». Він оцінив загальну укомплектованість наступального угрупування російської армії у близько 712 тисяч осіб, активний фронт, за його словами, має протяжність майже 1 250 кілометрів.

