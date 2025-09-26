Сирський оцінив чисельність наступального угруповання армії Росії

Ситуація на фронті залишається складною, водночас Сили оборони мають «певні успіхни» – про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час спілкування з медіа.

«Противник продовжує наступати на основних напрямках, зокрема, Покровському і Добропільському. Напружена ситуація зберігається також на Лиманському і Новопавлівському напрямках. На інших напрямках ситуація характеризується бойовими діями низької інтенсивності. В цілому ситуація – під нашим контролем. За останній час маємо певні успіхи», – заявив він.

За даними головнокомандувача, загальна укомплектованість наступального угрупування російської армії становить близько 712 тисяч осіб, а активний фронт має протяжність майже 1 250 кілометрів. За рік ця лінія збільшилася на близько 200 кілометрів. Крім того, зазначив він, є ще є 2 400 кілометрів, де немає бойових дій, але там також потрібно тримати війська.

«Тобто ми продовжуємо тактику активних контрнаступальних дій, активної оборони. Це дає нам змогу, по-перше, не віддавати ініціативу ворогу. А також маневрувати силами й засобами, зосереджуючи основні зусилля на проблемних напрямках», – цитує Сирського «Укрінформ».

Він зауважив, що російська армія застосовує приблизно вдвічі більше артилерійських снарядів, ніж українська. Натомість Сили оборони це компенсують за рахунок точності ударів, ведення розвідки та ураження найбільш важливих об'єктів противника.

22 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що Сили оборони України продовжують просування на Добропільському напрямку.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

31 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

