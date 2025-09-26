Командування: російська армія 31 раз атакувала на Покровському напрямку

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських військових, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину. Від початку доби на фронті зафіксували 106 бойових зіткнень.

Сили оборони відбили шість російських атак на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Армія РФ також двічі атакувала українські позиції на Південно-Слобожанському напрямку, одна сутичка триває. Ще дві атаки зафіксовані на Куп’янському напрямку.

«На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів поблизу населених пунктів Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Зарічне, Торське та Дерилове. Сили оборони успішно зупинили шість спроб просування противника, бої тривають», – повідомляє Генштаб.

Бойові зіткнення тривають на Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Володимирівка, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія. Сім бойових зіткнень ще триває», – йдеться в зведенні.

Російська армія також атакувала 14 разів на Новопавлівському напрямку, тривають п’ять боїв. ЗСУ відбивають російські атаки на Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

За словами президента Володимира Зеленського, на ранок 26 вересня українські війська звільнили 168,8 квадратних кілометрів території на Добропільському напрямку, ще 187,7 квадратних кілометрів зачистили.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

31 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

