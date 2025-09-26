Росія знаходить вихід із глухого кута? Що Україні потрібно для прориву

Повномасштабна війна перейшла в позиційний глухий кут, написав у своїй статті на «Дзеркалі тижня» колишній головнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

За його оцінкою, класичні наступи зараз неможливі через потужну оборону Росії, інженерні укріплення та швидке перекидання резервів.

У таких умовах, на думку Залужного, Україна повинна спиратися на стратегію стійкого опору: швидко впроваджувати нові рішення, масштабувати успішні розробки і випереджати Росію у військових технологіях.

Президент США Дональд Трамп, за даними The Wall Street Journal, отримав інформацію про підготовку нового контрнаступу ЗСУ, яке потребуватиме американської підтримки. Як пише американське видання, президент України Володимир Зеленський зміг завоювати прихильність Трампа. Контрнаступ вимагає підтримки США, але тільки в розвідувальній сфері, додають автори.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Силам оборони вдалося зупинити армію РФ на Добропільському напрямку. Крім цього, за його словами, агресор не має достатньо сил і засобів для рішучого наступу на Дніпропетровську область.

