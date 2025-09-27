Сили РФ масовано атакували Вінниччину: пошкоджено будинок, є влучання в критичну інфраструктуру – влада

У ніч проти 27 вересня сили РФ масовано атакували Вінницьку область, повідомила перша заступниця голови ОВА Наталя Заболотна.

«Внаслідок масованої ворожої атаки цієї ночі на Вінниччині є влучання в критичну інфраструктуру», – зазначила вона.

За даними Заболотної, через обстріл РФ було пошкоджено житловий будинок, а саме - скління вікон і дах. Інформації про постраждалих чи травмованих не надходило.

«Станом на 06:30 пожежу ліквідовано. Рух потягів відновлено», – написала вона.

Наразі без електропостачання залишається один житловий будинок. Роботи з відновлення подачі світла тривають, уточнила Заболотна.

«Всього до ліквідації наслідків залучено 48 осіб особового складу та 13 одиниць техніки. Дякую Головному управлінню ДСНС України у Вінницькій області, іншим службам за професійну роботу», – резюмувала заступниця глави ОВА.

У ДСНС згодом уточнили, що пожежа сталася внаслідок атаки РФ по критичній інфраструктурі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.