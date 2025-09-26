Доступність посилання

Новини | Суспільство

У Харкові через російський удар постраждали четверо людей

Російська армія вдарила по Харкову, зокрема, безпілотником, повідомила місцева влада 26 вересня.

«На зараз у Харкові внаслідок обстрілу постраждало четверо людей», – повідомив голова області Олег Синєгубов.

За його даними, російський безпілотник влучив у дах магазину меблів у Київському районі обласного центру.

Раніше голова ОВА повідомляв, що медики надали допомогу трьом постраждалим жінкам.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що обстріл пошкодив муніципальний автобус із пасажирами – за попередньою інформацією, постраждалих серед них немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Читайте також: Російські обстріли: у Чернігівській області перебої з електрикою, на Сумщині є поранені

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

