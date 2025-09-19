Через удар РФ на Чернігівщині постраждали двоє людей, серед них – водій пожежної охорони

Російські війська обстріляли прикордонне село Семенівської громади Новгород-Сіверського району, повідомляють обласна влада та Державна служба з надзвичайних ситуацій 19 вересня.

«Унаслідок атаки постраждали 56-річний водій місцевої пожежної охорони та 62-річний житель села», – повідомляє ДСНС.

За даними рятувальників, обох чоловіків доправили до медичного закладу.

Голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус уточнив, що обидва поранених – у стані середньої важкості.

Читайте також: Ніжин на Чернігівщині вчора зазнав наймасованішої атаки РФ – мер

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



