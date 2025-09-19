Доступність посилання

Новини | Суспільство

Через удар РФ на Чернігівщині постраждали двоє людей, серед них – водій пожежної охорони

Ілюстраційне фото. Рятувальник ліквідує наслідки російської атаки на Чернігівщині, червень 2025 року
Ілюстраційне фото. Рятувальник ліквідує наслідки російської атаки на Чернігівщині, червень 2025 року

Російські війська обстріляли прикордонне село Семенівської громади Новгород-Сіверського району, повідомляють обласна влада та Державна служба з надзвичайних ситуацій 19 вересня.

«Унаслідок атаки постраждали 56-річний водій місцевої пожежної охорони та 62-річний житель села», – повідомляє ДСНС.

За даними рятувальників, обох чоловіків доправили до медичного закладу.

Голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус уточнив, що обидва поранених – у стані середньої важкості.

Читайте також: Ніжин на Чернігівщині вчора зазнав наймасованішої атаки РФ – мер

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.

