Війська РФ вночі масовано атакували Павлоград – ОВА

Російські військові в ніч проти 19 вересня масовано атакували Павлоград безпілотниками, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, в місті виникло кілька пожеж, їх локалізували рятувальники.

«По Нікопольщині агресор застосував FPV-дрон й артилерію. Поцілив по райцентру і Мирівській громаді. Минулося без жертв», – написав Лисак у телеграмі.

Із посиланням на військових він повідомив, що сили ППО знищили над Дніпропетровщиною вісім запущених Росією безпілотників.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.