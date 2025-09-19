У Києві через падіння уламків збитого дрона пошкоджена тролейбусна мережа – влада

Російські війська в ніч проти 19 вересня атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок збиття дронів є падіння уламків на кількох локаціях, зокрема, у Шевченківському районі пошкоджена тролейбусна мережа, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Постраждалих, за його словами, немає.

«Наразі зʼясовуємо характер можливих пошкоджень по місту загалом», – додав він.

Міський голова Києва Віталій Кличко, зі свого боку, без подробиць зазначив, що, за попередньою інформацією, є падіння й вибух БпЛА в Соломʼянському районі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.