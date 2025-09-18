Кількість постраждалих через російську атаку на Запоріжжі зросла до трьох – ОВА

Кількість поранених внаслідок російської атаки у Воздвижівці зросла, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 18 вересня.

За його даними, постраждали троє жінок:

«Допомога лікарів знадобилася 88-річній, 63-річній та 29-річній жінкам».

Російські авіабомби зруйнували будинки та господарчі споруди на кількох вулицях у селі, заявив Федоров.

Раніше голова області повідомив про двох поранених внаслідок російського удару по Пологівському району.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



