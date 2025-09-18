Сили РФ скинули на Костянтинівку 250-кілограмову бомбу, є загиблі – поліція

Сили РФ вранці скинули бомбу «ФАБ-250» на Костянтинівку на Донеччині – згинули п’ятеро людей загинуло, повідомили в Нацполіції.



«Внаслідок атаки загинули 5 людей – дві жінки 62 і 65 років та троє чоловіків - 65,67,74 років. Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки», – йдеться у повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



