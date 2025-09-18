Повітряні сили: після нічної атаки РФ зафіксовано влучання 26 дронів на 6 локаціях

Російські війська в ніч на 18 вересня атакували Україну 75 безпілотниками, понад 40 із них – «Шахеди», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, сході і в центрі країни. Один ворожий БпЛА – в повітрі», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на шести локаціях.

Раніше сьогодні місцева влада повідомляла, що російські військові вночі атакували залізничну інфраструктуру в Миргородському районі Полтавщини. Крім того, на Полтавщині 17 вересня російський безпілотник влучив по автозаправній станції, постраждали чотири людини. У Бориспільському районі на Київщині внаслідок російського удару сталася пожежа на складських приміщеннях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.