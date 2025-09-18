На Полтавщині через атаку РФ на АЗС постраждали 4 людей – ДСНС

На Полтавщині, де 17 вересня російський безпілотник влучив по автозаправній станції, кількість постраждалих зросла до чотирьох, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Раніше йшлося про одну травмовану людину.

«Внаслідок удару виникла пожежа і руйнування будівлі. Постраждали четверо людей – троє водіїв і касир. Пошкоджено автомобілі, будівлю й обладнання станції», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, до ліквідації наслідків залучали рятувальників, піротехніків і кінологів ДСНС, спеціальну техніку й інженерне обладнання.

Пожежу вже загасили, а роботи з розбору завалів завершили, йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.