На Полтавщині через атаку РФ на АЗС постраждали 4 людей – ДСНС

Наслідки російського удару на Полтавщині, 17 вересня 2025 року
Наслідки російського удару на Полтавщині, 17 вересня 2025 року

На Полтавщині, де 17 вересня російський безпілотник влучив по автозаправній станції, кількість постраждалих зросла до чотирьох, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Раніше йшлося про одну травмовану людину.

«Внаслідок удару виникла пожежа і руйнування будівлі. Постраждали четверо людей – троє водіїв і касир. Пошкоджено автомобілі, будівлю й обладнання станції», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, до ліквідації наслідків залучали рятувальників, піротехніків і кінологів ДСНС, спеціальну техніку й інженерне обладнання.

Пожежу вже загасили, а роботи з розбору завалів завершили, йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

