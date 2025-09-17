Війська РФ дронами намагалися вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу – Кулеба

Російські війська дронами намагалися вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу, повідомив віцепрем’єр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Росія прицільно б’є по залізничній інфраструктурі. Цієї ночі масованим ударом дронами ворог намагався вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу. Такі удари мають чітку мету – ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей, на економіку», – написав він у телеграмі.

За його словами, у момент атаки на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів, станом на 08:00 – 26 поїздів через цю атаку слідують із затримкою в понад годину.

Серед пасажирів і залізничників немає постраждалих, додав Кулеба.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив, що російські війська вночі здійснили чергову «комплексну атаку» на залізницю,через знеструмлення низка поїздів прямують з затримкою.

За даними Повітряниз сил ЗСУ,російські війська в ніч на 17 вересня атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М/KN-23» і зенітною керованою ракетою С-300, а також 172 безпілотниками, є влучання ракет і 36 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.