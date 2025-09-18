Війська РФ атакували залізницю на Полтавщині, в УЗ кажуть про затримку поїздів

Російські військові вночі атакували залізничну інфраструктуру у Миргородському районі Полтавщини, повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За його словами, внаслідок удару виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. Одна людина травмована.

В «Укрзалізниці» повідомили про затримки в русі поїздів. «Внаслідок нічного обстрілу Полтавщини і тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було задіяно резервні тепловози», – йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, у межах трьох годин затримуються декілька пасажирських поїздів:

№102 Херсон – Краматорськ,

№63/111 Харків, Ізюм – Львів,

№64/112 Львів – Харків, Ізюм,

791 Кременчук – Київ.

«Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано – поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом», – додали в залізниці.

Напередодні в «Укрзалізниці» також заявляли про «комплексну атаку» Росії на залізницю, через що були затримки в русі поїздів.

Віцепрем’єр із відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що російські війська «прицільно б’ють по залізничній інфраструктурі..., щоб ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту і створити додатковий тиск на людей, на економіку».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.