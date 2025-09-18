Федоров: двоє людей поранені через російську атаку на Запоріжжі

Російська армія атакувала Пологівський район Запорізької області, заявив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 18 вересня.

«Росіяни скинули щонайменше три авіабомби на Воздвижівку. Попередньо відомо про двох поранених», – заявив він.

Федоров додав, що постраждалим нададуть необхідну допомогу.

За даними обласної влади, протягом попередньої доби двоє жителів Запорізької області зазнали поранень через російські удари по Василівському та Запорізькому районах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



