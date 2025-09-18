«Укрзалізниця»: на ділянці, пошкодженій ударом Росії напередодні, відновили живлення

Наслідки удари Росії 17 вересня на одній із ділянок залізниці вдалося усунути, заявила «Укрзалізниця» в четвер:

«Укрзалізниця відновила живлення на ділянці, пошкодженій внаслідок вчорашнього нічного ворожого обстрілу. Всі поїзди вже проходять маршрут стандартним графіком».

За даними перевізника, чотири зворотних поїзди, які затрималися найбільше внаслідок атаки, досі прямують із затримками більше години, проте «залізничники роблять все, щоб надолужити відставання».

Зокрема, поїзд №32 Перемишль – Запоріжжя сьогодні йтиме тільки до Дніпра й прибуде орієнтовно о 20 годині. Пасажирів доправлять до Запоріжжя окремими вагонами, які відправляться після пересадки.

Також змін зазнає поїзд №38 Запоріжжя – Київ: частина його вагонів не встигає вчасно доїхати до Запоріжжя через затримку, спричинену російською атакою, і залишиться в Дніпрі.

«Щоб не затримувати рейс зі станції відправки і якомога швидше вийти на стандартний графік, під час відправки із Запоріжжя до поїзда №38, ми додамо резервні вагони, в яких пасажири доїдуть до Дніпра, і вже там пересядуть в свої вагони після їх причепки до поїзда №38», – уточнює УЗ.





В «Укрзалізниці» 17 червня повідомили, що російські війська вночі здійснили чергову «комплексну атаку» на залізницю, через що були значні затримки в русі низки поїздів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.