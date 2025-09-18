Житель Київщини постраждав через падіння уламків дрона – ОВА

Одна людина зазнала поранення в ході російської атаки та падіння уламків збитого дрона в Бориспільському районі, заявив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник 18 вересня.
«Чоловік 60 років попередньо отримав уламкове поранення поперекової ділянки спини. Стан середній», – повідомив він.
Калашник додав, що пораненого госпіталізують до місцевої лікарні.
Повітряні сили раніше повідомляли про рух російських безпілотників за кількома напрямками:
- на Чернігівщині – в напрямку Полтавської області
- на Полтавщині курсом на захід
- на сході Черкащини, курс південно-західний
- на Київщині, в Бучанському районі курсом на захід
- у Харківській області курсом на захід
Повітряну тривогу через загрозу дронів також оголосили в Києві.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
