Житель Київщини постраждав через падіння уламків дрона – ОВА

Одна людина зазнала поранення в ході російської атаки та падіння уламків збитого дрона в Бориспільському районі, заявив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник 18 вересня.

«Чоловік 60 років попередньо отримав уламкове поранення поперекової ділянки спини. Стан середній», – повідомив він.

Читайте також: Федоров: двоє людей поранені через російську атаку на Запоріжжі

Калашник додав, що пораненого госпіталізують до місцевої лікарні.

Повітряні сили раніше повідомляли про рух російських безпілотників за кількома напрямками:

на Чернігівщині – в напрямку Полтавської області

на Полтавщині курсом на захід

на сході Черкащини, курс південно-західний

на Київщині, в Бучанському районі курсом на захід

у Харківській області курсом на захід

Повітряну тривогу через загрозу дронів також оголосили в Києві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



