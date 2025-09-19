У КМДА попередили про перебої з оплатою за проїзд у швидкісному трамваї й фунікулері після атаки РФ

У Києві через нічний російський обстріл можливі перебої з оплатою карткою і валідацією квитків на турнікетах станцій швидкісного трамвая й фунікулера, повідомили в міській державній адміністрації.

«Так, у зв’язку нічною ворожою атакою сталося пошкодження каналу підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги КП «Київпастранс». Тому офіційний сайт підприємства тимчасово не працює», – йдеться в повідомленні.

Якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам радять здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв.

Раніше очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що російські війська в ніч проти 19 вересня атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок збиття дронів є падіння уламків на кількох локаціях, зокрема, за його словами, у Шевченківському районі пошкоджена тролейбусна мережа. Про постраждалих даних не було.

Ткаченко також повідомив, що в Шевченківському районі виявили нерозірваний дрон.

Міський голова Києва Віталій Кличко, зі свого боку, без подробиць зазначив, що, за попередньою інформацією, є падіння й вибух БпЛА в Соломʼянському районі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.