Ракети і дрони над Україною. Масована російська повітряна атака триває (оновлюється)

Російська армія всю ніч дронами і ракетами тероризує цивільне населення України. Станом на на ранок під ракетним ударом Київщина, Черкащина, Полтавщина, Сумщина.

Керівництво РФ використовує складні погодні умови (морози, обледеніння, снігопади) для того, щоб завдати нищівного удару по об'єктах життєзабезпечення міст. Вже є загиблі і поранені.

За даними розвідки Росія готує новий масований удар по Україні, повідомив у вечірньому зверненні 12 січня президент Зеленський:

«Дрони для виснаження ППО й ракети. Хочуть скористатися холодом. Найближчими днями цей удар може відбутися»

Київ та Київщина

Фактично дронові атаки на Київщину з невеликими перервами тривали увесь день 12 січня і продовжилися вночі.

В цей час в області спостерігалися погіршення мобільного й інтернет зв'язку, оскільки крім багатогодинних планових відключень електроенергії у всіх регіонах внаслідок перевантаження і погодних умов ставалися ще й аварійні відключення.

Мороз вночі посилився до -15 , -18.

ДТЕК повідомив, що 629 бригад працюють безперервно, щоб відновити електропостачання:

«Попри морози, виснаження, постійний ризик повторних обстрілів. Нам важко, але ми тримаємось. Світло тримається!»

Близько 1:00 жителі Києва і передмістя чули кілька вибухів, перед тим моніторингові канали писали про загрозу застосування балістичного озброєння.

«Будьте в безпечних місцях! Росіяни атакують столицю балістичними ракетами!» – написав у телеграмі о 01:11 начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Про наслідки цих ударів столична влада наразі не повідомляла.

На Київщині і столиці України ще не встигли відновити скрізь подачу електроенергії, тепла і водопостачання після російського нищівного удару по об'єктах критичної інфраструктури 9 січня. Тоді у Києві внаслідок удару загинули чотири людини, 25 постраждали, серед жертв були медики і рятувальники. На Київщині влада повідомляла про руйнування і 5 постраждалих.

Харків

Опівночі в Харкові та околицях пролунала серія вибухів, повітряна атака тривала впродовж ночі.

«На цю хвилину відомо про двох загиблих від ворожих ударів по передмістю Харкова», – інформував о 01:51 голова ОВА Олег Синєгубов.

Очільник Харківщини також повідомив про п’ятьох постраждалих унаслідок ударів, щонайменше двоє з них були шпиталізовані.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих зросла до 4-ох.

«Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по передмістю Харкова сягнула чотирьох людей. Також шість людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості», – повідомив у телеграмі о 6:41 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Рятувальники шукають людей під завалами.

Начальник відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням Харківської обласної прокуратури Дмитро Яциченко повідомив у коментарі Суспільному, що російська армія застосувала тактику подвійного удару: спочатку вдарили балістикою, а потім туди прилетіли ударні безпілотники.

Вранці Харківська обласна прокуратура оприлюднила відео про наслідки російського влучання у термінал «Нової пошти» та роботу рятувальників ДСНС там інших екстрених служб там.

Одеса

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали 5 осіб.

Виникли пожежі в неексплуатованій новобудові, приміщенні фітнес-центру, будівлі професійного ліцею, а також у розташованому поруч гаражі з легковим автомобілем, які вогнеборці оперативно ліквідували.

Пошкоджено фасади та скління 6-и поруч розташованих багатоквартирних житлових будинків і дитячого садка, а також 2 гаражі та 9 автомобілів.

Психологи ДСНС надали допомогу 14 особам, серед яких одна дитина.

Від ДСНС було залучались 14 одиниць техніки та 65 рятувальників

Станом на 7:25 атака масована російська повітряна атака по Україні триває у більшості областей України.

Дніпропетровщина

Уночі 13 січня військові РФ атакували ракетами та безпілотниками Зеленодольську громаду, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Виникла пожежа. Понівечена інфраструктура. А ще – два приватні будинки, газогін. Постраждала 69-річна жінка. Госпіталізована в стані середньої тяжкості», – написав очільник області в телеграмі (Зеленодольск – місто з населенням близько 12 тисяч людей, яке адміністративно є частиною Кривого Рогу).

Під ударом дронів опинилася також Васильківська громада Синельниківського району.

«Травмований чоловік 86 років. Його доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Горів приватний будинок, ще один – побитий. Пошкоджені господарська споруда, авто та причіп, газогін», – додав Ганжа.

Також є руйнування внаслідок атак на Солонянську громаду Дніпровського району та Нікопольщину.