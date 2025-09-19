Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

ОВА: жителька Херсонщини постраждала через російську атаку

Ілюстраційне фото. Селище Білозерка на Херсонщині після масштабного підтоплення, 14 червня 2023 року
Ілюстраційне фото. Селище Білозерка на Херсонщині після масштабного підтоплення, 14 червня 2023 року

Російські військові атакували цивільну в Білозерці, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація 19 вересня.

«Окупанти скинули вибухівку з БпЛА на 59-річну місцеву жительку, яка перебувала на подвірʼї будинку», – заявляє адміністрація.

Жінку госпіталізували зі струсом головного мозку, контузією, уламковим пораненням руки, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.

За даними обласної влади, протягом попередньої доби російські атаки пошкодили п’ять приватних будинків на Херсонщині, поранень зазнала одна людина.

Читайте також: Війська РФ вночі масовано атакували Павлоград – ОВА

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


