ОВА: жителька Херсонщини постраждала через російську атаку

Російські військові атакували цивільну в Білозерці, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація 19 вересня.

«Окупанти скинули вибухівку з БпЛА на 59-річну місцеву жительку, яка перебувала на подвірʼї будинку», – заявляє адміністрація.

Жінку госпіталізували зі струсом головного мозку, контузією, уламковим пораненням руки, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.

За даними обласної влади, протягом попередньої доби російські атаки пошкодили п’ять приватних будинків на Херсонщині, поранень зазнала одна людина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



