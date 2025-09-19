74-річний чоловік загинув через атаку FPV-дроном у Запорізькій області – ОВА

У Приморському Запорізької області внаслідок російського удару загинув 74-річний чоловік, повідомив 19 вересня очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, російські військові вдосвіта атакували чоловіка FPV-дроном, його у тяжкому стані доправили до лікарні, де він помер від травм.

Федоров додав, що від початку вересня у Запорізькій області внаслідок атак FPV-дронів загинули чотири людини, ще шість людей були поранені.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.