ОВА: через атаку Росії на Херсонщину загинула жінка, є поранені

Армія РФ вдарила по селу Інгулець у Херсонському районі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 13 вересня.

«Внаслідок авіаудару по Інгульцю 49-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. Тіло загиблої виявили під завалами будинку», – заявив він.

Перед цим Херсонська ОВА повідомила загалом про п’ятьох поранених жінок. Зокрема, 63-річна жінка зазнала вибухової травми і уламкових поранень спини, вона перебуває в лікарні.

«Жінки, 48, 59 та 60 років, дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення. Потерпілих у стані середньої тяжкості доправили до лікарні», – заявляє ОВА.

Ще одна постраждала – 64-річна жінка – зазнала вибухової травми й контузії і відмовилася від госпіталізації.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



