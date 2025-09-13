Прокуратура: через російський обстріл Харківщини загинув чоловік, ще двоє поранені

Російські війська завдали комбінованої атаки на селище Борова в Харківській області, повідомляє прокуратура області 13 вересня.

За повідомленням, армія РФ завдала по удару по селищу в Ізюмському районі, застосувавши керовані авіаційні бомби та реактивну систему залпового вогню.

«Загинув чоловік. Ще двоє чоловіків – 74 та 72 років – отримали поранення», – повідомляє відомство.

Обстріли пошкодили житлові будинки та господарчі споруди. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин, що спричинив загибель людини.

Раніше ДСНС повідомила, що в ніч проти 13 вересня сили РФ атакували Харківщину дронами й авіабомбами. Внаслідок удару пошкоджені будинки та лікарня, є постраждалі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



