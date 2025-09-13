Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Прокуратура: через російський обстріл Харківщини загинув чоловік, ще двоє поранені

Обстріли пошкодили житлові будинки та господарчі споруди
Обстріли пошкодили житлові будинки та господарчі споруди

Російські війська завдали комбінованої атаки на селище Борова в Харківській області, повідомляє прокуратура області 13 вересня.

За повідомленням, армія РФ завдала по удару по селищу в Ізюмському районі, застосувавши керовані авіаційні бомби та реактивну систему залпового вогню.

«Загинув чоловік. Ще двоє чоловіків – 74 та 72 років – отримали поранення», – повідомляє відомство.

Обстріли пошкодили житлові будинки та господарчі споруди. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин, що спричинив загибель людини.

Читайте також: ОВА: внаслідок російських обстрілів Сумщини є загиблі та поранені

Раніше ДСНС повідомила, що в ніч проти 13 вересня сили РФ атакували Харківщину дронами й авіабомбами. Внаслідок удару пошкоджені будинки та лікарня, є постраждалі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG