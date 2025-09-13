Армія РФ вдарила по Костянтинівці: пошкоджена адмінбудівля, троє загиблих і семеро поранених – влада

У суботу, 13 вересня, сили РФ атакували артилерією і авіабомбами місто Костянтинівку, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

«Щонайменше 3 людини загинули і 6 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Костянтинівки. З самого ранку місто під вогнем ворожої артилерії та під ударами авіабомб. Пошкоджено адмінбудівлю, численні приватні будинки і багатоповерхівки. Обсяги пошкоджень постійно зростають, адже обстріли тривають майже безперервно», – написав Філашкін.

За його словами, всі обставини «ретельно документуються».

«Вкотре закликаю всіх цивільних: бережіть себе! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!», – наголосив очільник Донецької області.

Згодом у прокуратурі Донецької області повідомили про сімох поранених у Костянтинівці внаслідок удару РФ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



