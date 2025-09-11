«Про тебе все місто говорить». Освітянка з Херсонщини відкрила кав’ярню у Польщі

Юрій Маркевич

Після початку повномасштабного вторгнення жінка разом із родиною переїхала з Херсонщини до Польщі. Спочатку вона працювала в одній із місцевих кав’ярень, а згодом відкрила власний заклад, у якому готує українські страви.

Нині у Польщі працює майже три десятки українських компаній, майже половину з яких відкрили після початку великої війни. Разом вони торік поповнили польський бюджет на понад 400 мільйонів доларів.

Про свій досвід відриття бізнесу за кордоном біженка розповіла проєкту Радіо Свобода «Ти як?».

Олена Немченко – освітянка з Херсонщини. Повномасштабне вторгнення вона зустріла у селищі Антонівка Населений пункт був окупований російськими військовими в перші дні повномасштабного вторгнення. Це супроводжувалося боями за Антонівський міст та масованими артобстрілами. 11 листопада 2022 року селище звільнили Збройні сили України в ході контрнаступу в Херсонській області., що розташоване біля однойменного мосту. Населений пункт – один із найбільш обстрілюваних районів Херсонської громади, про що свідчать зведення обласної адміністрації та Генштабу.

Постійно були обстріли «Градами» та ракетами

«Постійно були обстріли «Градами» та ракетами. Як тільки була однохвилинна «перерва» – ти виходиш, щоб узяти теплі речі – і починається те саме.

Згодом до нас приїхали знайомі. Під час виїзду ми зупинилися, і знайомий каже: «Ви тільки швидко не рушайте, бо стоїте на гранаті». Дякувати Богу, вона не розірвалася, і ми виїхали. Нам пощастило, бо люди, які залишилися, згодом розповідали страхіття: російські військові відбирали автівки, кошти, били, убивали й ґвалтували».

«Ви стоїте на гранаті»

На Херсонщині Олена разом із донькою, мамою та бабусею пробула ще три тижні, під час яких, каже, майже весь час сиділа у підвалах через обстріли.

Згодом родина вирішила виїхати до Польщі, куди прибули у березні 2022-го.

Олена з родиною оселилася в місті Новий Сонч, що за 29 км від Словаччини.

У Польщі її сім’я отримала одноразову фінансову допомогу – 300 злотих на кожного. Крім того, жінка лише раз скористалася програмою «Родина 500+» (зараз – « Родина 800+ «Родина 800+» – це щомісячна матеріальна допомога у розмірі 800 злотих, яка надається батькам або опікунам дітей до 18 років, зокрема й українцям зі статусом тимчасового захисту (Pesel UKR). Раніше ця допомога становила 500 злотих («Родина 500+»), проте з 1 січня 2024 року грошові виплати за цією схемою збільшили до 800 злотих.Із 1 червня 2025 року набули чинності зміни в умовах програми для українців, які перебувають у Польщі зі статусом тимчасового захисту. Відтепер онлайн-освіта в Україні вже не дає права на отримання виплат за програмою 800+ – дитина має навчатися очно в польському закладі освіти.Учень має бути внесений у державну базу школярів SIO (System Informacji Oświatowej). Управління соціального страхування (ZUS) перевірятиме дані щомісяця перед кожною виплатою. Гроші перераховують 22 та 24 числа кожного місяця.»).

Треба вивчити польську мову

«Я більш-менш розуміла людей, але не могла їм щось сказати у відповідь. Місяць-два ми нічого не робили – просто ходили, дивилися. Але пізніше зрозуміла: якщо ми в Польщі, треба вивчити польську мову. Хоч би елементарні речі, щоб люди розуміли. Я навіть хотіла знайти роботу в міській раді або щось в цьому напрямку, але мене не хотіли брати через незнання мови».

Від роботи на кухні – до власної кав’ярні

Олена почала відвідувати безоплатні курси польської для українців. І у травні 2022 року влаштувалася на кухню в місцеву кав’ярню. За словами біженки, саме завдяки її змінам у рецептах страв заклад став прибутковішим, бо відвідувачів – побільшало.

«Спочатку там майже не було клієнтів. Я почала додавати до їхніх страв свої маленькі хитрощі. Бо так, як вони це робили, мені не подобалося – було несмачно. Тому я почала готувати так, як для себе, і прислухалася до клієнтів. Власниця подякувала мені, адже заробила за рік більше, ніж за попередні чотири».

У цьому закладі Олена пропрацювала рік, а в серпні 2023 року відкрила власну кав’ярню «SofiLen». З ремонтом допомогли батьки.

Крім солодощів, у меню Олена додала розділ з українськими стравами – борщ, сирники, вареники з вишнями, деруни, голубці.

«Було тривожно, як все буде, тому що я – українка, і тут теж є конкуренція. Але ми працювали від ранку до вечора, готували смачно – і так робимо досі. Знайомі сказали: «Додай українське меню. Тут такого ніде немає – ти будеш одна така, люди приходитимуть». Я їх послухала.

І тепер відвідувачі приходять саме за українськими стравами. Навіть конкуренти із сусіднього закладу говорили: «Ти на ринку лише дев’ятий день, а про тебе вже все місто говорить». Людям тут подобається. Вони задоволені і говорять, що це – найкраща кав’ярня Нового Сончу».

Зараз у кав’ярні, окрім Олени, працюють ще дві українки.

На кухні має бути українка. Ми смачно готуємо

«Спершу у мене було по дві людини на кухні й за баром. Вони не дбали про клієнтів, чистоту. Тому я звільнила всіх й почала працювати з мамою. Шукаючи нових працівників, вирішила, що на кухні має бути українка. Ми смачно готуємо. У поляків трохи інша кухня, а я хотіла показати саме наш смак».

У майбутньому Олена мріє про кав’ярні в Кракові та Україні.

«Я хочу показати нашу культуру й ментальність. Прагну довести, що ми, незважаючи на негаразди, війну, можемо піднятися. Дуже хочу, щоб усі зрозуміли: коли ти будуєш бізнес, ти повинен вкласти свої душу, серце – усю себе».

6% бізнесу у Польщі – українського

Станом на початок липня 2025 року в Польщі зареєстровано 29 044 компаній, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни України, повідомляє «Опендатабот».

Майже половина цих бізнесів – 13 014 компаній – була створена українцями вже після початку повномасштабної війни.

Загалом за останні три з половиною роки в країні відкрили 208 251 компанію, і 6% із них припадає саме на українців. Найбільше фірм зареєстрували громадяни України у 2022-му. Переважна частина – це малий бізнес.

Найбільше українських компаній працює у трьох воєводствах – у Варшаві, Кракові, Вроцлаві та їхніх околицях.

За даними «Опендатабот», лише у 2024 році українці сплатили до держбюджету Польщі майже 1,65 млрд злотих (414 млн доларів) податків.