Лисак: армія РФ атакувала Нікопольщину майже 40 разів за день, є поранені

Російські війська здійснили «майже чотири десятки атак» на Нікопольський район за день, заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак увечері 13 вересня.

Під удари безпілотників і артилерії потрапили Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади.

«Постраждали п’ятеро людей. Серед них – 13-річний хлопчик. Його госпіталізували, як і 37-річну жінку. Решта – на амбулаторному лікуванні», – повідомив він.

У районі пошкоджені два підприємства, спорткомплекс та спортивна школа, ліцей, магазини, аптека, перукарня та багатоквартирні будинки.

Російська армія також обстрілювала Синельниківський район – за даними голови області, виникли пожежі на сільгосппідприємстві та вприватному будинку, їх загасили. Крім того, удари пошкодили транспортне підприємство.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


