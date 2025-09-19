Загибель 8 харків’ян через удар Росії в лютому 2022 року: прокурори передали справу до суду

Прокурори Харкіської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо російських посадовців, відповідальних за смертоносний удар по Харкову 28 лютого 2022 року, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Справу кваліфікували за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, правоохоронці встановили причетних до російського удару – це військові підрозділів угруповання військ «Запад», сформованого на основі Західного військового округу ЗС РФ, які застосовували засоби ураження невибіркової дії, зокрема і реактивну систему залпового вогню «Смерч».

«Встановлено, що з метою залякування та тероризування цивільного населення Харкова, придушення волі захисників і мешканців міста до спротиву окупації, керівник групи вогневого та ядерного ураження штабу угрупування військ «Запад» – заступник начальника штабу ЗВО – підготував рішення про завдання ударів з РСЗВ «Смерч», – заявило відомство.

Рішення затвердили командувач військ Західного військового округу і його перший заступник. За даними прокуратури, рішення виконав командир 79-ї гвардійської реактивної артилерійської бригади ЗВО (в/ч 53956), який, «розуміючи, що удар призведе до великої кількості жертв серед мирного населення», все одно віддав наказ на здійснення атаки по Харкову.

Обвинувальний акт передали до суду для розгляду за спеціальною заочною процедурою in absentia – за відсутності обвинувачених.





Росія армія атакувала Шевченківський район Харкова уламково-фугасними касетними некерованими реактивними снарядами невибіркової дії з РСЗВ «Смерч» 28 лютого 2022 року. Загинули вісім цивільних, в тому числі 17-річний хлопець. Ще одна жінка зазнала тяжких поранень. За даними ОГП, збитки внаслідок удару становлять близько 15,2 мільйона гривень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



