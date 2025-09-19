Доступність посилання

«Газ у підлогу – і вперед»: репортаж із небезпечної траси на Донбасі

Розбита техніка на трасі «Слов'янськ – Ізюм». Вересень 2025 року
Розбита техніка на трасі «Слов'янськ – Ізюм». Вересень 2025 року

Стратегічна логістична артерія з'єднує Харківську та Донецьку області. Постійні атаки FPV-дронів створюють небезпеку для транспорту, ускладнюючи доставку продуктів, евакуацію цивільного населення та військове забезпечення регіону

Армія Росії намагається взяти під контроль трасу «Ізюм–Слов’янськ» – одну з ключових ліній постачання на Донбасі. Нею активно користуються військові та волонтери. Їздити нею уже небезпечно: транспорт у будь-який момент можуть атакувати з повітря. Команді телевізійній та онлайн-мережі «Настоящее время», створеній Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, вдалося пройти цю ділянку – розповідаємо, що відбувається на місці.

«Намагаються перерізати логістичну артерію»

Вздовж траси – згорілі каркаси машин, вантажівок і автобуса.

Захисних антидронових сіток немає.

Траса «Ізюм» має важливе логістичне значення: вона з’єднує Харківську та Донецьку області. Місцеві жителі зазначають, що якщо її контролюватимуть російські війська, це сильно вплине на доставку продуктів і евакуацію цивільного населення.

Ще один аспект – військова логістика та забезпечення української армії в Донецькій області. Про ризики та значення траси написала народна депутатка України, членкиня парламентського комітету з нацбезпеки Соломія Бобровська:

«Окупанти активно працюють поки з FPV, намагаючись перерізати цю логістичну артерію. Щоб цю трасу обʼїхати, треба часу і зусиль втричі більше по бездоріжжю, і відсутність доріг призведе до буквального колапсу. Медевак буде просто знущанням, для фур це окрема біда, ну і для військових – торба».

Один із FPV-дронів, яким російські війська атакують транспорт, зафіксувала й наша знімальна група: і дрон, і його бойову частину – ймовірно, впав і не здетонував.

На трасі є ділянки просто небезпечні, а є дуже небезпечні – концентрація FPV зашкалює. Але газ у підлогу – 180 км/год – і вперед: треба показати наслідки ударів російських дронів.

«Будемо полями виїжджати, якщо треба»

На більш безпечному відрізку вдалося поспілкуватися з місцевими жителями:

  • «Проїжджати трасу треба швидко, максимально швидко, з перевищенням швидкості», – каже один водій.
  • «Будемо полями виїжджати, якщо треба», – ділиться інший.
  • «Треба якось її [дорогу] захистити, щоб безпечніше було і хлопцям їздити, і цивільним виїжджати та заїжджати», – додає третя співрозмовниця.

Сітки від дронів над трасою дійсно почали натягувати. Але зараз військові інженери ризикують потрапити під удари з повітря:

«Зараз виконують роботу, щоб забезпечити себе та цивільних, бо почали бити по автобусах, цивільний транспорт стоїть розбитий на дорозі. Забезпечуємо життєдіяльність дороги».

Розбита техніка на трасі «Слов'янськ – Ізюм». Вересень 2025 року
Розбита техніка на трасі «Слов'янськ – Ізюм». Вересень 2025 року

Впродовж останнього часу атак російських дронів стало більше навіть у тих місцях Донецької області, які вважалися раніше тиловими.

Дехто з мешканців лякається і пропонує організувати спротив із місцевих жителів. Ситуація загострюється.

На трасі команда мережі «Настоящее время» зустрічає людей зі Слов’янська – останнього великого міста Донецької області перед Харківською. Вони залишають регіон, рятуючись від війни.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

