«Газ у підлогу – і вперед»: репортаж із небезпечної траси на Донбасі

Армія Росії намагається взяти під контроль трасу «Ізюм–Слов’янськ» – одну з ключових ліній постачання на Донбасі. Нею активно користуються військові та волонтери. Їздити нею уже небезпечно: транспорт у будь-який момент можуть атакувати з повітря. Команді телевізійній та онлайн-мережі «Настоящее время», створеній Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, вдалося пройти цю ділянку – розповідаємо, що відбувається на місці.

«Намагаються перерізати логістичну артерію»

Вздовж траси – згорілі каркаси машин, вантажівок і автобуса.

Захисних антидронових сіток немає.

Траса «Ізюм» має важливе логістичне значення: вона з’єднує Харківську та Донецьку області. Місцеві жителі зазначають, що якщо її контролюватимуть російські війська, це сильно вплине на доставку продуктів і евакуацію цивільного населення.

Ще один аспект – військова логістика та забезпечення української армії в Донецькій області. Про ризики та значення траси написала народна депутатка України, членкиня парламентського комітету з нацбезпеки Соломія Бобровська:

«Окупанти активно працюють поки з FPV, намагаючись перерізати цю логістичну артерію. Щоб цю трасу обʼїхати, треба часу і зусиль втричі більше по бездоріжжю, і відсутність доріг призведе до буквального колапсу. Медевак буде просто знущанням, для фур це окрема біда, ну і для військових – торба».

Один із FPV-дронів, яким російські війська атакують транспорт, зафіксувала й наша знімальна група: і дрон, і його бойову частину – ймовірно, впав і не здетонував.

На трасі є ділянки просто небезпечні, а є дуже небезпечні – концентрація FPV зашкалює. Але газ у підлогу – 180 км/год – і вперед: треба показати наслідки ударів російських дронів.

«Будемо полями виїжджати, якщо треба»

На більш безпечному відрізку вдалося поспілкуватися з місцевими жителями:

«Проїжджати трасу треба швидко, максимально швидко, з перевищенням швидкості», – каже один водій.

«Будемо полями виїжджати, якщо треба», – ділиться інший.

«Треба якось її [дорогу] захистити, щоб безпечніше було і хлопцям їздити, і цивільним виїжджати та заїжджати», – додає третя співрозмовниця.

Сітки від дронів над трасою дійсно почали натягувати. Але зараз військові інженери ризикують потрапити під удари з повітря:

«Зараз виконують роботу, щоб забезпечити себе та цивільних, бо почали бити по автобусах, цивільний транспорт стоїть розбитий на дорозі. Забезпечуємо життєдіяльність дороги».

Впродовж останнього часу атак російських дронів стало більше навіть у тих місцях Донецької області, які вважалися раніше тиловими.

Дехто з мешканців лякається і пропонує організувати спротив із місцевих жителів. Ситуація загострюється.

На трасі команда мережі «Настоящее время» зустрічає людей зі Слов’янська – останнього великого міста Донецької області перед Харківською. Вони залишають регіон, рятуючись від війни.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.