ОГП: на Херсонщині через російську атаку дроном постраждали двоє працівників прокуратури

На Херсонщині через російську атаку дроном постраждали двоє працівників прокуратури, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.



За даними слідства, 25 серпня 2025 року близько 18:30 військові РФ на трасі Миколаїв – Херсон атакували за допомогою безпілотника службовий автомобіль органів прокуратури.



В ОГП додають, що внаслідок удару поранено 58-річного водія, постраждав також 38-річний прокурор відділу. Наразі обидва доставлені у лікарню для надання медичної допомоги.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Правозахисна організація Human Rights Watch у своєму звіті, оприлюдненому в червні, писала, що війська РФ неодноразово використовували дрони для навмисних нападів на цивільне населення й цивільні об’єкти в Херсоні, що є серйозним порушенням законів війни і, очевидно, становить воєнні злочини і злочини проти людяності.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



