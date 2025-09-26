Російські обстріли: у Чернігівській області перебої з електрикою, на Сумщині є поранені

Російська армія протягом дня 26 вересня атакує енергетичні об’єкти Чернігівської області, повідомив голова військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Наразі є влучання в кілька обʼєктів. Перебої з електропостачанням у Чернігові та Чернігівському районі», – заявив він.

Чаус попередив про роботу протиповітряної оборони й закликав жителів регіону перебувати в безпечних місцях.

Водночас очільник сусідньої Сумської області Олег Григоров повідомив про поранення подружжя внаслідок обстрілу Середино-Будської громади. За його даними, російські війська близько 10 години атакували громаду з мінометів:

«Під удар потрапили жінка 57 років та 61-річний чоловік, які перебували на дачі. Вони самостійно звернулися до медиків, лікуються амбулаторно».

Напередодні через російські атаки на об’єкт критичної інфраструктури близько 30 тисяч абонентів Чернігова та Чернігівського району залишилися без електропостачання.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

