Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Влада: сили РФ атакували критичну інфраструктуру Чернігова – 30 тисяч абонентів залишилися без світла

Сили РФ завдали ударів по критичній інфраструктурі Чернігова, залишивши без електропостачання близько 30 тисяч абонентів. Атаки спричинили проблеми з водопостачанням
Сили РФ завдали ударів по критичній інфраструктурі Чернігова, залишивши без електропостачання близько 30 тисяч абонентів. Атаки спричинили проблеми з водопостачанням

Сили РФ атакували об’єкт критичної інфраструктури Чернігова, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський.

За його даними, на місці виникла пожежа, яку наразі локалізують рятувальники, жертв немає.

Унаслідок атаки РФ близько 30 тисяч абонентів Чернігова та Чернігівського району залишилися без електропостачання, у районах, які були знеструмлені, знижений тиск в мережах водопостачання, додав він.

Також вранці сили РФ атакували Ніжин на Чернігівщині. За даними влади, на околиці міста зафіксовано влучання близько 14 ударних безпілотників по об’єкту критичної інфраструктури – без електропостачання залишаються близько 30 тисяч абонентів, воду подають за графіком.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG