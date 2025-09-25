СБУ: п’ятьох російських генералів підозрюють у атаках на цивільну інфраструктуру Сумщини в 2022-му

Служба безпеки України повідомила про підозру п’ятьом генералам РФ, які командували обстрілами Сумської області 2022 року. Про збір нових доказів відомство заявило 25 вересня.

Підозри стосуються російських атак на цивільну інфраструктуру Сумщини з 5 по 10 березня 2022 року:

«Тоді окупанти завдали більше ніж 20 ударів фугасними авіабомбами ФАБ-500, внаслідок чого були зруйновані та пошкоджені житлові будинки, школа, дитячі ясла-садки та оздоровчий комплекс».

За даними СБУ, внаслідок бомбардувань загинули 15 цивільних з Сумської міської громади, в тому числі діти. П’ять жителів громади зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

«За матеріалами справи, наказ на авіаатаку віддав командувач Західного військового округу РФ генерал-полковник Олександр Журавльов. Як встановило розслідування, удар по цивільних об’єктах північно-східного регіону України він спланував разом зі своїм першим заступником генерал-лейтенантом Олексієм Завізьоном», – заявила служба.

Відомство називає інших фігурантів справи:

командувач 6-ї армії ВПС і ППО Західного військового округу Росії (6-а армія РФ) генерал-лейтенанта Олега Маковецького

перший заступник командувача 6-ї армії РФ генерал-лейтенанта Юрія Подоплєлова

командувач 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії генерал-майор Денис Кульша

командир 14-го винищувального авіаполку 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії полковник Володимир Федосєєв

Відомство встановило, що російські пілоти здійснювали бойові вильоти з Курської області, під час яких атакували понад 100 цивільних об’єктів України.

Слідчі СБУ повідомили шістьом командувачам про підозру у воєнних злочинах, вчинених за попередньою змовою групою осіб.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



