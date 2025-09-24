Доступність посилання

Новини | Суспільство

Голова Сумщини повідомив про двох поранених через російські удари

Ілюстраційне фото. Наслідки російських обстрілів на Сумщині, вересень 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки російських обстрілів на Сумщині, вересень 2025 року

Російська армія продовжує атакувати цивільних у прикордонних громадах Сумщини, повідомив голова області Олег Григоров 24 вересня.

За його даними, у Ворожбянській громаді російський дрон влучив в автомобіль з людьми. Попередньо, постраждала жінка, їй надають медичну допомогу.

«Також поранення отримала жінка у Великописарівській громаді внаслідок іншої атаки. Медики надають їй необхідну допомогу», – додав Григоров.

Він закликав жителів області, особливо прикордонних громад, бути «максимально уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги».

Раніше Григоров повідомив про поранення цивільного через удар російського дрона по селу в Шалигінській громаді.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.


