Голова Сумщини повідомив про двох поранених через російські удари

Російська армія продовжує атакувати цивільних у прикордонних громадах Сумщини, повідомив голова області Олег Григоров 24 вересня.

За його даними, у Ворожбянській громаді російський дрон влучив в автомобіль з людьми. Попередньо, постраждала жінка, їй надають медичну допомогу.

«Також поранення отримала жінка у Великописарівській громаді внаслідок іншої атаки. Медики надають їй необхідну допомогу», – додав Григоров.

Він закликав жителів області, особливо прикордонних громад, бути «максимально уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги».

Раніше Григоров повідомив про поранення цивільного через удар російського дрона по селу в Шалигінській громаді.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



