У 3-му армійському корпусі розповіли деталі про викрадення дитини військовими РФ на Донеччині

Ймовірний розстріл сім’ї й викрадення дитини на Донеччині здійснили не професійні військові російської армії, а, ймовірно, мобілізовані, припустив головний спікер Третього армійського корпусу в ефірі Радіо Донбас Реалії Олександр Бородін (проєкт Радіо Свобода).

«Це не професійні штурмовики якісь. Це дуже відчувається з точки зору того, як ними керує командир операції: він буквально кожен крок, кожен поворот, усім керує. Я думаю, що це або мобілізовані, або, можливо, колишні «зеки». Точно не знаємо, але, швидше за все. І їм надходить наказ, що потрібно повністю ліквідувати всіх», – сказав він.

За словами Бородіна, це не вперше корпус фіксує подібні накази серед російських військових у перехопленнях. Згодом стало відомо, що в одному з будинків виявили сім’ю: батька, мати й дитину. Батьків російські загарбники вбили, а дівчинку тримають у себе. На цей момент українські військові не фіксують дитину і припускають, що її утримують в одному з приміщень.





Бородін висловив думку, що дівчинку тримають з передовою групою штурмовиків, щоб обмежити дії Сил оборони:

«Тобто це такий, якщо можна сказати, живий щит, який не дає нам можливості повноцінно працювати. Поки вона поруч із ними, поки вона перебуває там, поки ми це знаємо, нам доводиться працювати таким чином, щоб не нашкодити їй».

На питання, чи говорили про цей мотив самі російські військові, Бородін вказав на те, що за бажання вони могли евакуювати дитину із зони бойових дій.

«Того ж дня або навіть наступного наші бійці з того ж населеного пункту, просто з іншої його частини, евакуювали жінку теж із неповнолітньою дитиною. Довезли, з ними все вже добре, вони перебувають в тилу. Тобто у нас чомусь така можливість є. А вони тримають її досі там. Те, що вона там залишилася, ми фіксуємо ситуацію з дронів. Ми її не бачили. Тобто вона залишається там, уже насправді кілька днів. І це нас сильно обмежує. Вони ж це розуміють і вони це відчувають по собі, по своїй роботі, що ми не можемо застосовувати як мінімум важкі засоби. Я вже не кажу про все інше», – пояснив він.

Читайте також: Розстріляли на власному подвір’ї: Радіо Свобода публікує нові докази вбивств цивільних у Бучі

Раніше 24 вересня Третій армійський корпус опублікував аудіо перехоплення комунікацій російських військових, в якому лунає наказ розстрілювати цивільних і захопити в заручники дитину.

Українські правоохоронці та журналісти фіксують численні випадки вбивства цивільних російськими військовими під час повномасштабного вторгнення. Російська влада й командування не визнають фактів вчинення злочинів проти мирного населення України.

