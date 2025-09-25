Прокуратура: через удар російського дрона загинули двоє жителів Херсонщини

Російський удар вбив двох цивільних у Бериславському районі, повідомляє Херсонська обласна прокуратура 25 вересня.

Слідство встановило, близько 5 ранку російські військові спрямували FPV-дрон на скутер, що рухався неподалік села Львове.

«Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків 68-ми та 45-ти років, які їхали трасою на цьому транспорті», – повідомляє прокуратура.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин, що призвів до загибелі людей.

Також голова області Олександр Прокудін заявив, що сьогодні стало відомо про ще двох загиблих у Бериславському районі внаслідок атаки 22 вересня. Під удар російського дрона потрапили двоє чоловіків 62 та 64 років, обоє зазнали смертельних травм.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



