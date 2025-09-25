ОВА: на Донеччині за добу через російські обстріли загинули 5 людей, 17 - постраждали

На Донеччині через російські обстріли минулої доби загинули п’ятеро місцевих жителів: четверо у Костянтинівці й одна людина – в Олексієво-Дружківці, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, ще 17 людей в області за добу зазнали поранення.

Філашкін уточнив, що всього за добу російські війська 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини.

«Краматорський район. У Слов’янську поранено людину, пошкоджено 14 приватних будинків і дві автівки. У Сергіївці Андріївської громади поранено чотири людини, пошкоджено авто. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 30 приватних будинків і газогін; в Олексієво-Дружківці одна людина загинула. У Костянтинівці чотири людини загинули і 11 поранені, пошкоджено 49 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі і 2 автівки. Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.