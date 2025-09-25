ОВА: у Запоріжжі в лікарнях перебуває 31 поранений від атак РФ, восьмеро – у тяжкому стані

У лікарнях Запоріжжя перебуває 31 постраждалий внаслідок російських атак на місто й область, вісім людей – у тяжкому і вкрай тяжкому стані, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Вибухові травми, переломи, контузії і травматична ампутація кінцівок: в лікарнях обласного центру перебуває 31 постраждалий внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та область. Вісім людей у важкому та вкрай важкому стані. Стан інших постраждалих медики оцінюють як середній», – написав Федоров у телеграмі 25 вересня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.