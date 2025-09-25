Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

ДСНС: на Харківщині через удар РФ загинув 59-річний чоловік

Рятувальники ліквідують пожежу після російського удару по Харківщині, архівне фото
Рятувальники ліквідують пожежу після російського удару по Харківщині, архівне фото

На Харківщині через удар російського дрона сталася пожежа, загинула людина, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні вночі російські війська нанесли удар безпілотником по території комунального підприємства прифронтового селища Приколотне Вільхуватської громади Куп’янщини. Внаслідок атаки сталися руйнації та пожежа в адміністративній будівлі. На жаль, загинув 59-річний чоловік», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG