У Сумській МВА попередили про можливі перебої з електро- й газопостачанням після удару РФ

Російські військові близько 4:20 26 вересня вдарили, за попередніми даними, КАБом по житловому сектору у Стецьківському старостинському округу, повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки і можуть бути перебої з електро- і газопостачанням.

«Масштаби атаки уточнюємо. Попередньо – без постраждалих», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.