Масована атака на Суми: ДСНС ліквідувало кілька пожеж у місті

Суми перебувають під масованою атакою, заявляє Державна служба з надзвичайних ситуацій увечері 25 вересня.

За повідомленням, російські безпілотники протягом дня завдавали ударів по різних частинах обласного центру.

«Влучання зафіксовані на території приватного, комунального підприємства та житлового сектору. Попри загрозу повторних атак, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки горіння», – заявляє служба.





Інформацію щодо травмованих уточнюють, додає ДСНС.

Раніше вдень голова Сумщини Олег Григоров повідомив про російські атаки на Сумську громаду. Зокрема, влучання фіксували в Зарічному та Ковпаківському районах. Масштаби пошкоджень уточнюються. Обласна влада не отримувала даних про поранених, одна літня жінка звернулася до медиків гострою реакцією на стрес.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



