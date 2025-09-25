ОВА: житель Сумщини підірвався на російській міні

У Білопільській громаді 62-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі у четвер, коли збирав гриби. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Попередньо – це була протипіхотна міна, яку, ймовірно, ворог скинув з безпілотника», – зазначив він.

За даними Григорова, чоловік зазнав важких травм, його доставили до лікарні – «попереду тривале лікування та реабілітація».

Читайте також: ОВА: у Херсоні чоловік підірвався на міні

Голова області закликав жителів прикордонних громад утриматися від походів у лісосмуги та інші небезпечні місця, а в разі виявлення підозрілих предметів не наближатися і звертатися до рятувальників чи поліції.

На початку квітня 2025 року Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з лютого 2022 року через вибухонебезпечні предмети в Україні загинули 336 людей, з них 18 дітей. Поранень зазнали 825 людей, з них 92 дитини. За даними рятувальників, близько 139 тисяч квадратних кілометрів (23% від загальної площі України) є потенційно небезпечними.

У лютому Мінекономіки повідомило, що потреби України в розмінуванні територій, які зазнали впливу війни, становлять 29,8 мільярда доларів.



