ОВА: у Херсоні чоловік підірвався на міні

У Херсоні в Дніпровському районі 51-річний чоловік підірвався на міні, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА).

«Чоловік підірвався на міні типу «пелюстка», – уточнили в ОВА.

Зазначається, що місцевий житель отримав вибухову травму та уламкове поранення стопи з частковою ампутацією. Потерпілого у стані середньої тяжкості доправили в лікарню, де йому надають усю необхідну допомогу.

Раніше стало відомо, що у Херсоні підліток постраждав через підрив на протипіхотній міні, заявив голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько 5 вересня.

«13-річний хлопець велосипедом наїхав на міну-«пелюстку» і отримав контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення обличчя, передньої черевної стінки, ніг», – повідомив він.

На початку квітня 2025 року Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з лютого 2022 року через вибухонебезпечні предмети в Україні загинули 336 людей, з них 18 дітей. Поранень зазнали 825 людей, з них 92 дитини. За даними рятувальників, близько 139 тисяч квадратних кілометрів (23% від загальної площі України) є потенційно небезпечними.

У лютому Мінекономіки повідомило, що потреби України в розмінуванні територій, які зазнали впливу війни, становлять 29,8 мільярда доларів.



