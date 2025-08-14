Евакуація: куди їдуть люди? Житло, робота, гроші

Російська армія наступає майже по всій лінії фронту – щодня тисячі українців змушені кидати своє житло і їхати у невідомість. Лише одна гуманітарна місія «Проліска» зараз щодня вивозить із міст і сіл, які атакує армія РФ, по 200-300 людей.

Які гарантії евакуйованим дає держава, коли вони переїжджають до більш безпечних регіонів України?

Наскільки правдиві обіцянки влади допомогти з грошима та житлом – бодай на перший час?

Що чекає на українців, які не можуть самостійно себе забезпечити – літніх та з інвалідністю?

Та чому тисячі людей відмовляються їхати з прифронту – попри російські ФАБи, дрони та міни?

Щойно евакуйовані, вже «старі» переселенці, волонтери та представники влади розповіли про майбутнє людей, яким довелось покинути свої домівки через російську агресію.

Це новий проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.Рішення – чесна розмова про наболілі проблеми, пов'язані з війною Росії проти України – та шляхи їхнього подолання.