У Херсоні підліток підірвався на міні, його госпіталізували – влада

У Херсоні підліток постраждав через підрив на протипіхотній міні, заявив голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько 5 вересня.

«13-річний хлопець велосипедом наїхав на міну-«пелюстку» і отримав контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення обличчя, передньої черевної стінки, ніг», – повідомив він.

Він додав, що потерпілий перебуває під наглядом медиків. Вони оцінюють стан хлопця як середньої тяжкості.

На початку квітня 2025 року Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з лютого 2022 року через вибухонебезпечні предмети в Україні загинули 336 людей, з них 18 дітей. Поранень зазнали 825 людей, з них 92 дитини. За даними рятувальників, близько 139 тисяч квадратних кілометрів (23% від загальної площі України) є потенційно небезпечними.

У лютому Мінекономіки повідомило, що потреби України в розмінуванні територій, які зазнали впливу війни, становлять 29,8 мільярда доларів.



