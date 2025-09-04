Доступність посилання

Дипломати Данії та ЄС засудили удар Росії по гуманітарній місії на Чернігівщині

Ларс Люкке Расмуссен назвав удар ще одним доказом того, що президент РФ Володимир Путін «не має наміру припиняти свою незаконну агресивну війну».
Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен прокоментував російську атаку на гуманітарну місію данської організації на Чернігівщині.

«Обурений російською атакою, якої зазнала сьогодні «Данська рада у справах біженців» в Україні. Рішуче засуджую всі акти агресії проти гуманітарних працівників», – заявив він.

Расмуссен назвав удар ще одним доказом того, що президент РФ Володимир Путін «не має наміру припиняти свою незаконну агресивну війну».

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас висловила думку, що загибель данських гуманітарних працівників підкреслює жорстокість російської війни проти України.

«Атаки на гуманітарні місії є грубим порушенням міжнародного права. ЄС залишається рішучим у підтримці України та притягне винних до відповідальності», – додала вона.

4 вересня Росія завдала ракетного удару по району блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка, неподалік Чернігова.

Згодом стало відомо, що атаки зазнала гуманітарна місія «Данської ради у справах біженців», яка проводила роботи розмінування місцевості. Загинули двоє людей, п’ятеро постраждали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


