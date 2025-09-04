Двоє людей загинули на Харківщині, намагаючись розібрати російський FPV-дрон – влада

Двоє цивільних загинули, ще двоє – були поранені вранці 4 вересня у Козачій Лопані Дергачівської громади Харківської області, коли вони спробували розібрати російський FPV-дрон, повідомив очільник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.

«За попередньою інформацією, чоловіки «затрофеїли» один з ворожих FPV-дронів, принесли його до будинку і намагалися розібрати бойову частину, внаслідок чого та здетонувала. В результаті двоє осіб 51-го і 41-го років загинули на місці, ще двоє чоловіків 49-ти і 36-ти років отримали численні уламкові поранення й опіки», – йдеться в повідомленні.

Голова МВА зазначив, що у зв’язку з критичною безпековою ситуацією, пов’язаною з активністю російських сил у небі над селищем, зараз «опрацьовуються усі можливі варіанти евакуації поранених для надання їм кваліфікованої медичної допомоги».

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що в разі виявлення підозрілого предмета, чіпати його і підходити до нього не можна, натомість треба звернутися в екстрені служби і попередити інших людей про небезпеку.

На початку квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з лютого 2022 року через вибухонебезпечні предмети в Україні загинули 336 людей, з них 18 дітей. Поранень зазнали 825 людей, з них 92 дитини. За даними рятувальників, близько 139 тисяч квадратних кілометрів (23% від загальної площі України) є потенційно небезпечними.