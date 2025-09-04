Одна людина загинула, двоє поранені через удар РФ по місії з розмінування на Чернігівщині – МВА

Одна людина загинула, двоє – зазнали поранення через російський удар на Чернігівщині 4 вересня, повідомив очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

«Ракетний удар був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи розмінування місцевості», – написав він у телеграмі.

Спершу Брижинський написав про вибухи в межах Чернігова і зазначив, що зафіксовано влучання ракети на території підприємства, а згодом уточнив, що ракетний удар був завданий у районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка, неподалік Чернігова.

На Чернігівщині досі діє повітряна тривога. Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння з півночі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.